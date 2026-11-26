Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El Black Friday y la temporada navideña llegan con promociones que prometen grandes ahorros, pero no todas las ofertas cumplen lo que anuncian.

El abogado José Hernán Montero explica qué debe revisar el consumidor para identificar descuentos engañosos y conocer sus derechos.

El especialista también explica qué puede hacer una persona si un comercio intenta cobrarle un precio diferente al anunciado o se niega a respetar una promoción vigente.

Además, aborda la importancia de guardar las capturas de pantalla, comprobantes y otras pruebas, así como las vías para presentar un reclamo ante una oferta engañosa.