El Dr. Mauricio Hoyos dio a conocer, por medio de un comunicado, su sentir tras sufrir una mordedura de tiburón el pasado 27 de setiembre en la Isla del Coco.

¿Cómo se dio la mordedura?

Explica que estaba en la Isla del Coco a razón del marcaje de tiburones. La idea para marcarlos era dispararles con la ayuda de una arbaleta un dispositivo metálico, mismo que permite conocer a detalle las migraciones de estos animales.

Hoyos cuenta qué sucedió cuando intentó poner dicho dispositivo en una hembra de tiburón galápago.

“La hembra reaccionó. Lo que hizo simplemente fue girar e inmediatamente venirse hacia mí con una ‘mordida de defensa’. Simplemente fue que ella se sintió lastimada, se sintió vulnerable, vio un animal cerca de ella que la lastimó y lo que hizo fue simplemente defenderse”, comentó Hoyos.

Añade que, posterior al accidente, se enfocó en subir lentamente a la superficie, para evitar una enfermedad por descompresión.

¿Cómo se sintió por la atención que recibió en Costa Rica?

“Hoy quiero dar gracias a la vida, a Costa Rica y a todas las manos solidarias que hicieron posible que yo esté aquí, recuperándome y con la esperanza intacta”, expresó el Dr. Hoyos.

¿Qué sigue para el Dr. Hoyos?

Viajará mañana a la Ciudad de México, para continuar la recuperación junto a su familia. Será acompañado de una enfermera que velará por su bienestar durante el trayecto.