El biólogo marino mexicano Mauricio Hoyos Padilla, quien fue atacado en la cabeza por un tiburón Galápagos en la Isla del Coco, será sometido hoy a una segunda cirugía reconstructiva, la cual busca continuar con su recuperación tras el grave incidente con el escualo, que lo mantiene en condición delicada.

Este nuevo procedimiento quirúrgico, que se realiza como parte de su tratamiento reconstructivo, es necesario para reparar los daños causados por el ataque, el cual ocurrió mientras el biólogo realizaba su trabajo de investigación en la isla.

La intervención de hoy representa un paso más en su compleja recuperación, la cual requiere de varias cirugías para sanar las heridas que le provocó el tiburón, mientras su estado de salud sigue siendo monitoreado de cerca por el equipo médico.