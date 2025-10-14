Esta técnica utiliza la luz para revitalizar la sangre y oxigenar las células, procesos fundamentales para aliviar el dolor persistente que afecta a muchas personas. El método busca estimular los mecanismos naturales de reparación del cuerpo, ofreciendo una alternativa a los analgésicos tradicionales.



La terapia actúa aumentando la microcirculación y la oxigenación de los tejidos, lo que contribuye a una mejor nutrición celular. Simultáneamente, reduce el estrés oxidativo y la inflamación, factores clave en la perpetuación del malestar. También se ha observado que estimula las defensas del organismo y promueve el equilibrio del sistema nervioso autónomo.



Para potenciar sus efectos, puede combinarse con la ingesta de suplementos orales como complejo B, niacina y vitamina C. La duración del tratamiento varía según cada caso, pero muchos pacientes reportan una sensación de alivio progresivo tras varias sesiones.