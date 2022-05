Billie Eilish se sinceró sobre vivir con el síndrome de Tourette. La ganadora del premio Grammy, de 20 años, reconoció el trastorno neurológico ya que tenía un tic mientras aparecía el viernes en el estreno de la temporada 4 del programa de entrevistas de Netflix de David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction.

“Estoy muy feliz de hablar sobre eso”, dijo, y agregó: “Realmente me encanta responder preguntas sobre eso porque es muy, muy interesante, estoy increíblemente confundida y no lo entiendo”.

“Nunca dejo de tener tics, porque los principales tics que tengo constantemente, durante todo el día, son: muevo la oreja de un lado a otro, levanto la ceja y chasqueo la mandíbula… y flexiono el brazo aquí y flexiono este brazo, flexiono estos músculos. Estas son cosas que nunca notarías si solo estuvieras teniendo una conversación conmigo, pero para mí, son muy agotadoras”, agregó.

Explicó que le diagnosticaron cuando tenía 11 años después de tener pequeños tics físicos cuando era niña, que se exacerbaron cuando fue mayor. Cuando se “enfoca” en tareas como cantar o montar a caballo, no experimenta tanto los tics.

“Es realmente extraño, no he hablado de eso en absoluto. La forma más común en que la gente reacciona es que se ríen porque piensan que estoy tratando de ser graciosa“, explicó a Letterman, de 75 años. “Piensan que es como un movimiento divertido. Y entonces dicen, ‘Ja’. Y siempre me siento increíblemente ofendida por eso. O dicen ‘¿Qué?’ Y luego digo: ‘Tengo Tourette'”.

“Tanta gente lo tiene que nunca lo sabrías. Un par de artistas se adelantaron y dijeron: ‘De hecho, siempre he tenido Tourette’. Y no los voy a denunciar porque no quieren hablar de eso. Pero eso fue realmente muy interesante para mí porque dije: ‘¿Lo tienes? ¿Qué?’ añadió Eilish.

Billie reveló previamente su diagnóstico de síndrome de Tourette en 2018 después de que los fanáticos hicieran compilaciones de videos de sus tics, según Billboard. “No es que me guste, pero siento que es… parte de mí. Me he hecho amigo de él. Y ahora, tengo mucha confianza en él”, reflexionó Eilish en My Next Guess.