Este viernes 15 de agosto, en medio de la celebración del Día de la Madre, el Hospital San Rafael de Alajuela recibió con alegría a cinco nuevos integrantes de familias costarricense. Cada nacimiento llenó de emoción y felicidad a sus padres y seres queridos.

En este centro médico, se registran entre 3.000 y 5.000 nacimientos al año, y este día especial no fue la excepción.

Una de las mamás afortunadas fue Michelle Quesada, quien dio a luz a su hija Alma Isabella a las 5:40 a.m., con un peso de 4 kilos. “Ella es el mejor regalo del Día de la Madre”, expresó Michelle, visiblemente emocionada.

Otro momento lleno de ternura lo protagonizó Samuel, un bebé de 5 kilos que llegó al mundo hoy, recibido con gran amor por su mamá y su abuelo.

Todos los recién nacidos se encuentran en excelente estado de salud y ya comienzan a llenar de sonrisas y esperanza a sus familias.