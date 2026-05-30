¡Bicampeón! PSG ganó la Champions League tras vencer al Arsenal en penales

El PSG venció al Arsenal en los penales en la final de la UEFA Champions League y se proclamó bicampeón de la competencia más importante de Europa a nivel de clubes.

El primer tiempo presentó una gran disputa en el Puskás Aréna de la ciudad de Budapest, Hungría, donde el PSG aprovechó toda oportunidad de contrataque para impresionar al Arsenal, pero el tanto llegó a favor de los Gunners al 6´a través de un remate de Kai Havertz.

En el segundo tiempo, el Paris Saint Germain intentó darle la vuelta al marcador y al minuto 61 se cometió una falta en el área sobre Khvicha Kvaratskhelia y el árbitro cobró penal para el PSG.

El encargado de cobrar la pena máxima fue Ousmane Dembélé y emparejó el encuentro 1-1. El juego continuó y a pesar de las llegadas de ambos equipos, no se presentaron más goles y el encuentro se alargó a tiempos extras.

Durante los tiempos extras tanto el Arsenal como el PSG buscaron anotar, pero ninguno concretó y el campeón se decidiría por los penales.

En los penales el equipo parisino se impuso 4-3.