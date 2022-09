El lanzamiento del FIFA 23 está a la vuelta de la esquina. Será el 30 de septiembre cuando la nueva edición del reconocido videojuego de fútbol salga la venta, momento para el que EA Sports dio varias pistas en las últimas semanas, desde el tráiler oficial hasta algunos ratings de jugadores.

Ahora, a poco más de dos semanas de la publicación, la empresa que desarrolla la saga dio a conocer a los futbolistas con las mejores valoraciones. Y, después de una temporada brillante, el líder del listado no podía ser otro que Karim Benzema .

Tras una campaña pasada en la que marcó 44 goles en 46 partidos y obtuvo La Liga y la UEFA Champions League con Real Madrid, el delantero francés obtuvo una media de 91. En el presente curso, ya lleva cuatro tantos en seis apariciones.

Aunque el galo no es el único con esta calificación. Es que Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, quien será la cara de la portada del juego; Kevin De Bruyne y Lionel Messi comparten la línea del atacante del Merengue.

Para el argentino, esta puntuación le significó una caída, respecto a la del FIFA 22. A la par de su bajo nivel mostrado en su primera temporada en Paris Saint-Germain, la Pulga pasó de ser el mejor valorado (93), la pasada edición, a ocupar el quinto lugar.

Cristiano Ronaldo es otro de los que descendió posiciones y fueron cinco para este año, a partir de su valoración de 90. Entre su puesto y Messi, el jugador de Manchester United tiene por delante al dúo de Liverpool, Mohamed Salah y Virgil van Dijk, con misma cifra.

Harry Kane (89) cayó nueve ubicaciones desde la edición anterior al 17°, y ahora se encuentra debajo de su compañero en Tottenham Hotspur, Heung-Min Son, quien también tiene una calificación de 89, como Neymar (11°), pero en el puesto 12 de la lista.

La estrella de Manchester City, Erling Haaland, se posiciona 21°, con una calificación de 88, después de su comienzo eléctrico en Inglaterra, donde ya marcó 12 goles en ocho partidos en todas las competiciones.

Las 10 mejores valoraciones de FIFA 23 :

1. Karim Benzema – 91

2. Robert Lewandowski – 91

3. Kylian Mbappé – 91

4. Kevin De Bruyne – 91

5. Lionel Messi – 91

6. Mohamed Salah – 90

7. Virgil van Dijk – 90

8. Cristiano Ronaldo – 90

9. Thibaut Courtois – 90

10. Manuel Neuer – 90

The world's best in the World's Game 🌍

The #FIFA23 Top 23 have landed 🙌 https://t.co/iPTBqb2pqq#FIFARatings pic.twitter.com/1cIPCrhnXh

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 12, 2022