La L-teanina, aminoácido presente en hojas de té, ha evolucionado como suplemento para mejorar relajación y sueño, según la Dra. Sofía Jenkins, experta en bioquímica nutricional, quien explica que estudios confirman su capacidad para incrementar ondas alfa cerebrales vinculadas a la atención.

Erika Portilla, especialista en cultivo de té, añade que su concentración varía según el tipo de planta: brotes en té blanco, hojas jóvenes en verde y hojas maduras en negro, lo que influye en su eficacia terapéutica.

Ambas coinciden en que combinarlo con especias como cúrcuma o cardamomo potencia sus beneficios, aunque advierten consultar dosis con profesionales en casos específicos.