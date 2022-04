Este año, el cumpleaños del Papa Emérito Benedicto XVI cae en la víspera de la Santa Pascua. No habrá fiesta, porque el Sábado Santo es el día que expresa el descanso sepulcral de Cristo. Para el domingo de Pascua habrá una celebración litúrgica. Vendrán delegaciones más pequeñas y algunas personas a ofrecer sus buenos deseos.

Desde hace algún tiempo, el Papa emérito ya no celebra la Pascua como celebrante principal, “porque ya no tiene fuerzas para estar de pie todo el tiempo y ya no tiene fuerza en la voz”. Sin embargo sigue la liturgia, participa en ella concelebrando, con gran énfasis interior. A su vez, saca nuevas fuerzas, día tras día, para su vida.

El arzobispo Georg Gänswein, su secretario particular, explicó que Benedicto: “está de buen humor, claro que físicamente está relativamente débil y frágil, pero más bien lúcido”. Su personalidad ha marcado profundamente la Iglesia y la teología, y aún hoy sigue cumpliendo activamente con su fe en la medida de sus posibilidades.

En general, la rutina diaria en el Monasterio Mater Ecclesiae, explica Monseñor Gänswein, “no ha cambiado desde que el Papa es Emérito. Siempre comienza con la parte más importante del día, a primera hora de la mañana, es decir, la Santa Misa y las oraciones del Breviario. Después, es hora de desayunar y de hacer una pausa. A continuación, Benedicto XVI se dedica a la correspondencia y a las lecturas de la mañana. De vez en cuando hay espacio para la música, hasta la hora del almuerzo”.

De nuevo, por la tarde, un momento para un breve descanso y de vez en cuando para acoger a las visitas. Todo depende -concluye monseñor Gänswein- de cómo se siente el Papa emérito. Por la tarde no falta “un breve paseo por los Jardines Vaticanos con el rezo del Rosario, pero sentado”. La jornada termina después de la cena con el noticiero en italiano y con la “oración de la tarde”.