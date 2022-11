Jude Bellingham es una de las piezas que refresca a la Selección de Inglaterra y aparece como renovación. Pese a su juventud (19 años), el futbolista que milita en Borussia Dortmund muestra carácter en el campo y sobresale con su despliegue.

Incluso, el nacido en Stourbridge se destacó durante el partido apertura del Grupo B al conseguir el primer gol frente a Irán . Luego de tanta insistencia en busca de romper el cero, Luke Shaw envió un centro y Bellingham facturó de cabeza.

Una vez quebrada la resistencia asiática, los de Gareth Southgate aprovecharon las grietas en la defensa rival y ampliaron la cuenta gracias a Bukayo Saka y Raheem Sterling, para cerrar la primera mitad con un 3-0.

En cuanto a Bellingham, es uno de los más jóvenes de su país en anotar en una Copa Mundial, aunque no el más: es que Michael Owen, en la cita de Francia 1998, con el gol en la caída 2-1 ante Rumania a sus 18 años y 190 días, lo supera en este registro.

19 – Jude Bellingham has become England’s second youngest scorer at the World Cup (19 years, 145 days) behind only Michael Owen in 1998 (18 years, 190 days). Talent. pic.twitter.com/8U5Q0dJjBn

Foto: Getty Images