Un fanático de Belinda, saltó la baranda de seguridad y subió al escenario en donde se presentaba la cantante.

El brutal altercado le causó gran angustia y malestares físicos a lBelinda, así lo detalló ella misma en sus redes.

El seguidor trataba de abrazarla, mientras miembros del equipo de manera casi inmediata lo comenzaron a retirar con jaloneos y gran fuerza.

Algo por lo que más se esmeró a la también actriz, quien pedía que lo soltaran para que pudiera calmarlo y así librarse de él de una forma mucho más pacífica.

Sin embargo, Belinda emitió unas palabras para su seguidor, luego de que el equipo de seguridad logró bajarlo del escenario:

“Denle esto, por favor con mucho cuidado. Cuidado, es más, quédate ahí y te tomas eso, respiras porque casi te da algo. ¡Me asustaste! Yo también te amo”. Expresó la cantante previo a revivir su clásico chiste “¿Estas pedito hermoso?”.

Después de su exitoso concierto en Irapuato, la princesa del pop latino @BelindaPop comparte en instagram que fue asustada y lastimada por un “fan” que se subió al escenario



Al parecer se encontraba en estado de ebriedad (vídeo vía tiktok) pic.twitter.com/pMwsoOl2Ho — Belinda Data (@BelindaData) March 27, 2023

Aunque la actriz continuó con su presentación sin complicación alguna, a través de sus redes sociales habló sobre lo ocurrido, asegurando que sentía molestías físicas de gran impacto y que estaba asustada por lo ocurrido.

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve. Me duele mucho la espalda”, compartió.