Este miércoles, Christian Nodal se convirtió en tendencia al enfrentarse con la madre de Nodal y luego publicar una conversación con Belinda, previa a su ruptura. Ahora, la intérprete reapareció en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Beli compartió un video donde aparece acompañada de su mascota y un hombre en un paradisiaco lugar. Lo que más llamó la atención es que la también actriz colocó un filtro en forma de corazón al momento de compartir la grabación. Por el momento, lo único que se sabe es que el acompañante se trata de Guillermo Pfening, su compañero de la serie Bienvenidos a Edén.

Sin embargo, la cantante aclaró hace unos días en una entrevista con Ventaneando que no ha encontrado el amor en España, pero no está sola, pues ha hecho muchos amigos que la acompañan y, además, su mascota Cuatro siempre está con ella.

La foto que compartió la cantante junto Guillermo Pfening, su compañero de la serie. (Foto: Instagram @belindapop).

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. Traigo a Cuatro, que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”, declaró.

¿Respuesta a Christian Nodal?

Christian Nodal, estalló este miércoles y respondió un mensaje en el que la mamá de Belinda lo llamaba “naco”. El cantante, la tachó de oportunista y a su vez difundió una conversación con su ex. En ella, Belinda, le pedía dinero para arreglarse los dientes y luego expresaba su disgusto con él, sin aclarar el porqué.

Muchos tuiteros incluso han criticado su decisión y el artista ha respondido a algunos de ellos. Por ejemplo, en uno de ellos afirma que: “Odio que el mundo sea tan cruel pero yo no decido el corazón de la humanidad solo expongo MI verdad. El hecho de que ella no salga a hablar públicamente no significa que no use su poder para lastimar. Los años de carrera no son adorno. Hay talento para hacer cosas malas”, declaró.