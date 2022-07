“Las 12” es el último tema que lanzó Belinda en colaboración Ana Mena. Ahora, recién se dio a conocer que el tema podría tener relación con su mediática ruptura con Christian Nodal. Dicha especulación surge después de que la cuenta Spotify España mencionara a Ana Mena y a ella como dos personas dolidas por un “amor” que no querían que terminara.

¿Cual fue la descripción de Spotify?

“Dos artistas de voz irrepetible y corazón roto luchan contra el dolor de una ruptura que no querían. Sus historias se basan en la búsqueda de respuestas a una pregunta: ¿A quién llamo cuando lleguen las 12?”, se lee en la descripción de la canción que hizo Spotify España. Asimismo, Belinda lo replicó en sus stories de Instagram.

Cuáles fueron sus últimas declaraciones respecto a Nodal

Pese a que Belinda se ha mostrado bastante hermética respecto a su ruptura, la cantante y actriz se abrió al respecto en una entrevista para Vogue, la semana pasada. La famosa, admitió que se arrepentía de haber expuesto tanto su relación con el intérprete de “Botella tras botella”.

Belinda y Ana Mena en “Las 12”.

“Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida. Escogí mal,lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos”, contó.

¿Cuál era su sueño?

En redes sociales ya circula el video de una entrevista ofrecida por Belinda en donde habla sobre las ilusiones que tenía de casarse pues era su sueño desde que era una niña. Sin embargo, son prioridades que la artista dijo en otra entrevista que han cambiado.

“Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer en este caso yo me desvié un poco pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a que vienes cuál es tu misión, yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí que a lo mejor otras cosas eran más importantes o tenía ciertas cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer que de repente quieres no sé darle prioridad a ciertas cosa que no que lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca…” dijo Belinda.

¿Cómo es su vida ahora?

El tiempo ha pasado de la mediática ruptura en febrero y la expareja ha seguido su camino. Belinda se mudó a España donde graba la segunda temporada de la serie Bienvenido a Edén y está grabando nueva música como el mencionado sencillo “Las 12”. Si bien se le ha relacionado sentimentalmente con diversas personas, de momento no se le ha visto de manera formal con alguien.

Por su parte, Christian Nodal continúa su exitosa carrera y ha anunciado un parón de un par de meses para descansar. Además, ha iniciado un nuevo romance con la cantante Cazzu a quien no duda de acompañar a sus eventos y mostrarle su cariño de manera pública.