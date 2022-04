Becky G, es una de las cantantes más exitosas y populares. Pero no todo ha sido fácil y ha tenido que trabajar en la autoaceptación. La intérprete de “Sin pijama”,reveló en una charla con It Figures como le han afectado en su carrera musical los cánones de belleza. En su caso, confesó la presión a la que sintió que se sometía por no tener un cuerpo curvilíneo.

“Mi mamá tiene curvas y se las dio todas a mi hermana. Yo no obtuve nada de eso. Y en este momento, estamos en una tendencia en la que ser curvilíneo es increíble, así que pienso: ‘Bueno, yo no tengo eso‘”, comentó.

En esta misma charla, la artista reflexionó sobre cómo en ocasiones la gente juzga sobre los cuerpos ajenos.

“Ha habido momentos en los que la gente ha aplaudido mi cuerpo por lo bien que se ve, y no saben que no me sentía nada sana. No creo que lo saludable sea una apariencia. No es cómo te ves, es cómo te sientes”, agregó.

A la cantante, le llevó un tiempo aceptar su cuerpo. (Foto: Instagram @beckyg)

Becky G comenzó su carrera cuando era casi una niña. La artista, contó que estar expuesta desde tan joven también le afectó.

“Pasé por esta transición de niña a mujer joven frente a todo el mundo. Estás expuesto todo el tiempo: cómo te ves, cómo hablas, cómo te pones algo. Definitivamente me afectó e impactó en cómo me veía a mí misma”, reveló.

Autoaceptación

Becky G lleva tiempo acudiendo a terapia y está aprendiendo la autoaceptación.

“Debemos aprender a querernos a nosotros mismos y aceptarnos por nuestra singularidad. Eso nunca pasa de moda”, aseguró.