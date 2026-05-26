Asesinan a balazos a dos padres de 19 y 18 años frente a su bebé

Una niña de apenas tres años sobrevivió a una escena de terror que hoy conmociona a la provincia de Limón. La menor presenció el asesinato de sus dos jóvenes padres durante un violento ataque armado ocurrido la noche de este lunes en barrio Las Palmas de Guápiles.

Sicarios ingresaron a la vivienda y dispararon contra la pareja

De acuerdo con el reporte preliminar, varios sujetos armados ingresaron a la casa y dispararon en múltiples ocasiones contra la pareja mientras la pequeña se encontraba dentro de la vivienda.

El hombre de 18 años murió en la sala, mientras que la mujer de 19 años intentó refugiarse en el baño; sin embargo, la alcanzaron los disparos y declarada sin vida en el lugar por personal de la Cruz Roja.

Oficiales consolaron a la bebé tras la tragedia

Las imágenes posteriores al ataque muestran a oficiales de la Fuerza Pública tratando de consolar a la niña, quien lloraba tras vivir los angustiosos minutos de violencia. Una oficial incluso la abrazó y la sostuvo mientras otros agentes aseguraban la escena.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó que la menor sobrevivió al atentado y actualmente permanece bajo custodia del PANI.

Hallan arma y drogas dentro de la vivienda

Las autoridades indicaron además que dentro de la casa localizaron un arma de fuego y droga, elementos que ahora forman parte de la investigación para determinar el móvil del doble homicidio.

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Según explicó el jerarca judicial, la principal hipótesis apunta a disputas entre grupos criminales vinculados al narcotráfico y la lucha por territorios en la provincia caribeña.

Sospechosos quemaron vehículo para eliminar evidencias

Tras cometer el ataque, los sospechosos habrían huido del lugar y posteriormente incendiaron el vehículo utilizado en el atentado, aparentemente con la intención de eliminar evidencias.

El automóvil fue hallado completamente envuelto en llamas en el sector de Cascadas, en Guápiles. Bomberos lograron controlar el fuego sin encontrar personas dentro del vehículo.