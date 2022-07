El portugués Cristiano Ronaldo se erigió como uno de los atacantes más efectivos de la Premier League durante la temporada pasada, pese a la magra cosecha de puntos del Manchester United y la crisis futbolística de los Red Devils que implicó un cambio de entrenador en medio del certamen.

Los 18 goles del luso en el campeonato doméstico asomaban como tentadores para los equipos más importantes del Viejo Continente, en medio de rumores sobre una posible salida de CR7 de Inglaterra. Sin embargo, ya son tres los equipos que descartaron integrarlo a sus filas; el Chelsea y el París Saint Germain de Lionel Messi desestimaron aquella posibilidad. Ahora, el elenco que se sumó fue el Bayern Múnich.

El delantero ex Real Madrid, de 37 años, que está valuado en 15 millones de euros –el United pagó 30 millones por sus servicios en agosto del año pasado- recibió los elogios de Oliver Kahn, exarquero y leyenda teutona que se desempeña como presidente del Consejo Directivo del conjunto muniqués, pero el dirigente fue lapidario al referirse a los motivos por los que el máximo goleador de la historia a nivel clubes no vestirá los colores rojo y blanco: “Me encanta y todo el mundo sabe lo fantástico que es, pero cada club tiene una filosofía determinada y no estoy seguro de si sería lo correcto, tanto para nosotros como para la Bundesliga”.

El subcampeón del mundo con los germanos en Corea-Japón 2002 explicó también que, pese a la partida del romperredes Robert Lewandowski, la dirección deportiva no se plantea a CR7 como el principal reemplazante. “Tenemos que pensar primero en reunir la plantilla para lo que se viene. Él no encaja”, sentenció en una entrevista con el medio Bild am Sonntag.

Kahn ya había emitido declaraciones similares en una charla con la revista Kicker; en aquella ocasión, el exguardameta había añadido que el máximo artillero de la historia de la Champions League no estaba “acostumbrado a la disciplina defensiva” que promueve el DT Julian Nagelsmann.

El mánager del Bayern Hasan Salihamidzic también se expidió al respecto en las últimas horas y fue tajante al cerrarle las puertas al portugués: “Tengo mucho respeto por él, sus éxitos y su carrera. Una vez más: no fue y no es un tema para nosotros”.

La alternativa de quedarse en el conjunto británico tampoco es bien vista por el luso. Pese a que Erik ten Hag, el nuevo conductor del Manchester United que proviene del Ajax, confía tenerlo en sus filas para afrontar la competición doméstica, la Europa League y las copas nacionales, el club le impuso un ultimátum: si no se incorpora a las prácticas en el corto plazo, será desvinculado.

Los Red Devils solo atinaron a emitir un escueto comunicado ofreciendo los motivos por los que el delantero no asistió a la gira de pretemporada por Tailandia y Australia: “Se le ha concedido un tiempo libre adicional para tratar un problema familiar”. Mientras Cristiano medita su futuro, uno de los equipos potencia de Europa decidió ponerle fin a las versiones.

(Con información de EFE)