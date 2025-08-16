Gustar, ganar y golear: esas tres cosas se cumplieron en el debut del Barcelona y el Manchester City en sus respectivas ligas durante este sábado.

El primero en jugar fue el City, los de Guardiola comenzaban la Premier con cambios importantes en la planilla, sobre todo en el medio del campo. Reijnders y Cherki eran los debutantes y ambos anotaron, junto con un doblete de Haaland para poner 0-4 el marcador final ante Wolves.

Por su parte, el equipo catalán no desaprovechó enfrentarse a un rival que se sacó dos tarjetas rojas en el primer tiempo. Lamine Yamal y Raphinha volvieron a ser figuras, tal como la temporada anterior, con un gol cada uno para sellar el 3-0.

Ambos equipos marchan como líderes en sus respectivas ligas tras el primer duelo y a la espera de completar la jornada, debido a la diferencia de goles.

Mañana domingo 17 de agosto el plato fuerte está en Inglaterra, Manchester United inaugura la temporada ante el Arsenal. El Real Madrid jugará hasta el martes.