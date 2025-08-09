El Barcelona confirmó una salida inesperada, se trata del defensor central Íñigo Martínez, quien deja el club como agente libre tras ser uno de los jugadores más regulares en la temporada pasada.

Martínez fue pieza clave en la campaña anterior, disputó 46 partidos y se consolidó en la central junto con el juvenil Pau Cubarsí.

El jugador llegó a un acuerdo con el Al Nassr de Arabia Saudita, en donde compartirá equipo con Cristiano Ronaldo.

Martínez llegó al cuadro culé en 2023, tras un paso por el Athletic Club y la Real Sociedad.

Para cubrir su ausencia, el Barcelona cuenta con Pau Cubarsí, Christensen, Ronald Araujo, Éric Gacía y Joules Koundé, este último acostumbrado a jugar como lateral derecho.