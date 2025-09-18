La icónica muñeca Barbie continúa su legado de inclusión con el lanzamiento de su más reciente versión: la Barbie diabética. Esta innovadora muñeca, que porta un monitor de glucosa y una bomba de insulina, ha sido galardonada con el premio al Mejor Juguete del Año por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.

La distinción no es casual. Este reconocimiento celebra su valioso aporte a la visibilidad de la diabetes infantil y al fomento de la inclusión.

Con esta versión, la famosa muñeca demuestra una vez más su capacidad para evolucionar y reflejar la diversidad de la sociedad, enviando un mensaje claro: la normalización y la empatía son esenciales.