Barbero muere tras ser atacado a balazos en la espalda

Un reconocido barbero murió tras ser atacado a balazos dentro de su vivienda en Hatillo 8, cerca de la iglesia católica.

Según el reporte de la Cruz Roja, varios sujetos ingresaron al inmueble y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

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Una mujer también resultó herida

El ataque dejó además a una mujer con dos impactos de bala, por lo que fue trasladada en condición urgente al Hospital San Juan de Dios.

Un tercer joven resultó herido, pero no requirió traslado médico.

Investigan posible ajuste de cuentas

El barbero, de aproximadamente 25 años, murió en el sitio debido a las múltiples heridas de bala.

Las autoridades investigan el caso como un posible ajuste de cuentas, debido a una aparente vinculación de la víctima con el tráfico de drogas.

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