Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento en un reconocido bar ubicado en San Jorge de San Carlos, donde rescataron a ocho posibles víctimas de explotación sexual y detuvieron a una mujer sospechosa de participar en el delito de trata de personas.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la organización criminal mantenía a las jóvenes bajo distintos mecanismos de control, entre ellos manipulación emocional, amenazas indirectas, intimidación y control económico.

Además, las autoridades indicaron que los sospechosos aprovechaban las necesidades económicas y migratorias de las víctimas para mantenerlas sometidas dentro del establecimiento.

Víctimas permanecían bajo aparente control de organización criminal

El operativo permitió ubicar a ocho mujeres que serían víctimas de explotación sexual dentro del local comercial intervenido por los agentes judiciales.

Según la investigación, las jóvenes permanecían recluidas y bajo vigilancia constante por parte de la estructura criminal que operaba en el sitio.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar el grado de participación de otras personas vinculadas al caso.

Lugar ya había sido intervenido años atrás

Las autoridades recordaron que este mismo lugar ya había sido intervenido por la Policía Profesional de Migración en el año 2020.

En aquella ocasión, las autoridades rescataron a 40 mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.

Además, durante esa investigación se determinó que la organización criminal administraba al menos 11 locales en distintos puntos del territorio nacional, los cuales eran utilizados presuntamente para desarrollar este delito.

Investigación continúa en desarrollo

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes no descartan nuevas detenciones relacionadas con esta estructura criminal.

El OIJ solicitó a la población denunciar cualquier situación sospechosa relacionada con trata de personas o explotación sexual.