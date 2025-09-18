La administración del bar donde ocurrió la balacera en Guápiles de Pococí podría enfrentar cargos, luego de que un hombre ingresara armado y generara una disputa que puso en riesgo la vida de varias personas.

Según explicó el penalista y psicólogo forense Julio Córdoba, el ingreso a un local con un arma de fuego configura el delito de agresión con arma, y si esta se acciona, la pena prevista por la ley es mayor.

Disputa entre grupos rivales

De acuerdo con la investigación, el detenido, conocido como alias Cotoño, sería integrante de un grupo rival de la organización de alias Diablo, lo que habría motivado la confrontación dentro del bar.

Repase más detalles en el video adjunto