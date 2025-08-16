Una balacera en un bar de Santa Ana cobró la vida de tres personas durante la noche del pasado viernes 15 de agosto.

Según indicó el Organismo de Investigación Judicial, OIJ, otras dos personas que estaban en el lugar resultaron heridas tras los hechos.

Ante la situación, el reconocido local Howard’s, emitió un comunicado oficial para referirse al respecto de lo sucedido.

“Lamentamos profundamente los acontecimientos ocurridos el día de hoy. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores. Seguiremos trabajando con responsabilidad y dedicación para superar esta situación”, indica el escrito.

El local además mostró su agradecimiento con quienes expresaron su apoyo en estos “momentos difíciles”.