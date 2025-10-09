En la búsqueda de bienestar, prácticas ancestrales como los baños de barro y las terapias con hierbas frescas experimentan un renacimiento. Estas técnicas ofrecen un “reseteo” natural, ideal para un fin de semana dedicado a la desconexión y la autocura. El objetivo es liberar al cuerpo del estrés acumulado y a la mente de la sobrecarga de pensamientos, promoviendo una sensación de renovación profunda.

Para un baño herbal contra el estrés, se recomienda usar plantas como la lavanda, conocida por sus propiedades relajantes; la rosa, que aporta calma; y la canela, que estimula los sentidos de manera suave. El proceso consiste en dejar reposar estas hierbas en agua caliente para que liberen sus aceites esenciales, colar la infusión y verterla sobre el cuerpo durante un baño de inmersión de 10 a 15 minutos.

Complementario al baño, el sahumado de ambientes es una poderosa herramienta para purificar los espacios. Se realiza encendiendo un carbón vegetal en un recipiente resistente y colocando sobre él las hierbas elegidas, dejando que su humo limpiador circule por la habitación. Finalmente, se ventila el área, llevándose consigo las energías estancadas y dejando una atmósfera de serenidad y frescura.