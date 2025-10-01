Giovanny Alfaro describe el baño de color como procedimiento que revitaliza el cabello con brillo intenso sin dañar su estructura, gracias a fórmulas menos agresivas que los tintes permanentes convencionales.

El especialista detalla su duración variable según el tipo de pelo y los cuidados posteriores requeridos, que incluyen productos específicos para mantener la vitalidad del color.

Esta técnica se adapta a diferentes texturas capilares y ofrece además de tonos vibrantes, un efecto de suavidad inmediata que mejora la apariencia general.