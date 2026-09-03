Bandas de ‘Búhos’ y ‘Gatos’ estarían detrás de herir a oficiales en La Cruz

Las bandas Búhos y Gatos, ambas de Puntarenas, estarían detrás de herir a los oficiales de la Fuerza Pública en La Cruz, según los expedientes judiciales.

Los expedientes señalan que ambas bandas habrían hecho una alianza para conquistar nuevos territorios fuera de Barranca, en la provincia de Puntarenas.

Las autoridades investigan la participación de estos grupos criminales en los ataques contra los agentes de la Fuerza Pública.

Nelson Barquero, viceministro de seguridad, detalla que “hemos visto un desplazamiento que se ha dado en otras zonas, que es muy común en este tipo de bandas”.