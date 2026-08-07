Bandas criminales difunden su lista de personas a matar

Bandas criminales de la zona de Germania de Siquirres publicaron en redes sociales lo que sería una lista de las personas a matar, entre las que destaca el nombre de Gerald Román, propietario de una barbería, al cual le quitaron la vida la noche de este 6 de agosto.

También puede leer: Video capta gritos de terror y asesinato de dueño de barbería.

Las imágenes muestran cómo la víctima corre desesperadamente debido a la persecusión de dos sicarios. En un momento lo alcanzan, el hombre trata de cubrirse, lo atacan a balazos y los sujetos consiguen quitarle la vida.

Ataque

Según información que se maneja hasta el momento, la víctima recién llegaba al establecimiento comercial de su propiedad y un momento dos sujetos en motocicleta lo interceptan y le disparan en múltiples ocasiones.

El ahora fallecido corrió, pero fue alcanzado por los gatilleros.

Bandas criminales difunde su lista de personas a matar

Minutos después de que se da el asesinato, en el sector de Germania de Siquirres, publicaron un mensaje en redes sociales dando a conocer una lista de personas, al menos 10, que estarían siendo objetivo de atentados como el asesinato del barbero.

Con respecto al caso del barbero, por el momento se puede confirmar que hay una persona sospechosa detenida.