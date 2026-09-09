Banda tica de La Fortuna viajará a Brasil para competir en festival de bandas de marcha

La Banda Comunal de La Fortuna participará en un festival de bandas de marcha en São Paulo, Brasil, los días 9, 10 y 11 de octubre. La Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna destacó que es la primera vez que una agrupación costarricense asiste a este tipo de competencia internacional.

El repertorio de la banda incluirá temas costarricenses como “Soy Tico” de Carlos Guzmán, “Como Pájaro” de Mal País, y “Playa, Montaña y Sol” de Gonín y Los Genos. La participación marca un hito para la música de bandas en el país.