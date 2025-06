Socorristas de una ambulancia privada recibieron la llamada por una emergencia en Palo Verde del Guarco, pero lo que no sabían es que al llegar, un hombre los retuvo por una suma millonaria de dinero.

A la central telefónica ingresó una llamada que pedía ¢5 millones para liberar a los socorristas, si no los matarían. La emergencia nunca existió, todo era un plan para obtener el dinero.

“Él nos decía, ‘¿por qué te moves tanto?, ¿cuáles son los nervios?, ya te tengo, estamos esperando nada más que hagan el depósito, si te movés mato a todos los los compañeros suyos y si es de prenderle fuego a la unidad, le prendemos fuego’“, afirmó Sergio Campos, un chofer de la ambulancia retenido.

Al recibir la llamada, la operadora puso en conocimiento a la Fuerza Pública sobre el caso.

“Yo recibí la llamada, me indicaron que pues los compañeros estaban secuestrados, que si me importaba la vida de ellos eh tenía que depositar ¢5 millones por cada persona que andaba dentro de la unidad, que si no le iban a prender fuego al vehículo. Y eran cuatro personas, el chofer y tres socorristas“, indicó María José Alvarado, operadora que recibió la llamada. Añade que fueron momentos tensos para conseguir que sus compañeros pudieran estar a salvo.

Este tipo de delitos son planificados, al menos unas ocho personas participan en la organización.

El caso se conoció por el OIJ y se presentó la denuncia en poder de Noticias Repretel. La investigación que lleva este organismo les permite determinar que esta misma agrupación, la cual ya están investigan, también ejecutaría este mismo tipo de extorsión con otros socorristas de ambulancias privadas