La banda del acetileno sustrajo equipo electrónico valorado en veinte millones de colones de un almacén en Cariari de Pococí, tras perforar un muro de concreto reforzado y sortear seis metros de altura usando escaleras.

Los delincuentes inutilizaron previamente el sistema de videovigilancia, método similar al empleado días antes en un ataque a Dekra en la Marina de Pococí.

Este segundo incidente en menos de una semana evidencia un patrón operativo que autoridades judiciales intentan desarticular.