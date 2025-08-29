Una banda de cuatro encapuchados armados intentó asaltar un local comercial en la Zona Libre de Paso Canoas, pero su plan fue frustrado por la seguridad privada del establecimiento que repelió la agresión a balazos.

Los sujetos, considerados sumamente violentos y vinculados a otros hechos delictivos en la frontera sur, lograron escapar hacia territorio costarricense utilizando dos vehículos, uno de los cuales fue encontrado posteriormente incendiado.

La Fuerza Pública montó un amplio operativo para su captura, destacando la coordinación binacional requerida para combatir este tipo de crimen organizado transfronterizo.