Banda de Heredia fue la única representante de Latinoamérica en Mundial

La banda es de Heredia.

La agrupación “Mercedes Marching Band”, originaria de Heredia, fue la única banda de Costa Rica y de toda Latinoamérica en participar en el campeonato mundial de bandas que se realizó en Estados Unidos, un certamen que convocó a diversas bandas de diferentes partes del mundo.

Los representantes de la banda herediana compartieron su experiencia y el orgullo de haber llevado el nombre del país a este importante evento internacional, destacando el nivel de competencia y el reconocimiento obtenido.

La participación de esta agrupación posiciona a Costa Rica en el mapa mundial de las bandas de marcha y resalta el talento musical nacional.