Banda de Heredia fue la única representante de Latinoamérica en Mundial

La agrupación “Mercedes Marching Band”, originaria de Heredia, fue la única banda de Costa Rica y de toda Latinoamérica en participar en el campeonato mundial de bandas que se realizó en Estados Unidos, un certamen que convocó a diversas bandas de diferentes partes del mundo.

Los representantes de la banda herediana compartieron su experiencia y el orgullo de haber llevado el nombre del país a este importante evento internacional, destacando el nivel de competencia y el reconocimiento obtenido.

La participación de esta agrupación posiciona a Costa Rica en el mapa mundial de las bandas de marcha y resalta el talento musical nacional.