Banda de 18 estafadores fue capturada tras robar tarjetas

Una banda de 18 estafadores fue capturada luego de robar tarjetas y usarlas con la complicidad de comerciantes, según informaron las autoridades.

Adalid Medrano, experto en prevención de delitos informáticos, recomienda que “puedan estar en comunicación con sus grupos de prevención, Policías Municipales, compañeros de la Fuerza Pública”.

Los detenidos se dedicaban a sustraer las tarjetas bancarias de sus víctimas y posteriormente realizaban compras fraudulentas con el apoyo de comercios.

La investigación continúa para determinar el alcance de la operación de esta organización dedicada a la estafa con medios de pago.