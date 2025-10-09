Más de un millón de costarricenses deben lidiar con las variaciones en los precios de los alquileres, ya que no tienen casa propia. Los bancos cuentan con la venta de bienes a remate, donde ofrecen casa a menor precio con una serie de beneficios.

¿Cuáles beneficios?

“No pago de abogados, no pago de documentos, peritajes, todo eso hace que los bancos puedan ofrecerle a la gente la colocación nuevamente de esos actiuvos rematados”, dijo Daniel Suchar.

¿En qué entidades están las ofertas?

Noticias Repretel hizo la búsqueda y encontró casas con hasta el 50% de descuento en entidades como el Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular.

Puede consultar los remates en las páginas de los bancos.