Ante el incremento del 88% en los casos de estafas electrónicas reportados este año, los bancos del país unieron esfuerzos para lanzar la campaña “A mí también me pasó”, una iniciativa que busca concientizar a la población y reducir el número de víctimas.

Según datos, el 98% de los fraudes ocurre por un error del usuario, principalmente al ingresar a páginas bancarias falsas o acceder a enlaces enviados por mensaje de texto o correo electrónico.

Una vez transferido el dinero a través de estos engaños, es prácticamente imposible recuperarlo, ya que la transacción se realiza con la autorización involuntaria del cliente.

Los especialistas advierten que nunca se debe proporcionar información personal o financiera por llamada telefónica, ni ingresar a enlaces recibidos por medios digitales no verificados.

La prevención y la desconfianza ante comunicaciones sospechosas son clave para evitar ser víctima de estos delitos.