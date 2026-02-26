Bancos estarían obligados a indemnizar a las víctimas de estafa informática

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Al menos 38 personas por día fueron víctima en 2025 de estafa informática. Un proyecto ley pretende obligar a las entidades bancarias a devolver el dinero perdido a los afectados por este crimen.

¿Qué dice el proyecto de ley que ayuda a las víctimas de estafa informática?

La iniciativa invierte la carga de la prueba y obliga al banco a responder por su responsabilidad en la custodia del dinero de sus usuarios.

“La entidad financiera bancaria, ya sea pública o privada, que tenga bajo custodia los ahorros o cuentas del consumidor, tendrá responsabilidad objetiva solidaria por el daño o las pérdidas materiales o económicas que se le generen a la persona usuaria y deberá indemnizar los daños y perjuicios generados cuando esta se vea perjudicada por la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas”, dice el proyecto.

Nuevo procedimiento

La víctima tendrá 30 días para presentar su queja.

El reclamo se tendrá que realizar mediante un formulario y acompañado por la denuncia del Organismo de Investigación Judicial.

El banco durará un máximo de 60 días para resolver a la persona. En ese plazo tendrá que ser depositado el dinero si se demuestra la estafa.

Si la entidad responde fuera del plazo, deberá de pagar una compensación equivalente a un salario base. Y si pasan 120 días naturales sin resolver, el banco pierde la posibilidad de rechazar el reclamo y deberá devolver el dinero en un plazo de 10 días.

Si hay engaño al banco, habrá sanciones

Pena de 2 meses a 3 años de prisión, si el monto de la estafa es menor.

Pena de 6 a 10 años de prisión, si el monto de la estafa es mayor.

El proyecto ya recibió su primer debate.