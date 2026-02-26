Bancos estarían obligados a indemnizar a las víctimas de estafa informática

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Al menos 38 personas por día fueron víctima en 2025 de estafa informática. Un proyecto ley pretende obligar a las entidades bancarias a devolver el dinero perdido a los afectados por este crimen.
La iniciativa invierte la carga de la prueba y obliga al banco a responder por su responsabilidad en la custodia del dinero de sus usuarios.
“La entidad financiera bancaria, ya sea pública o privada, que tenga bajo custodia los ahorros o cuentas del consumidor, tendrá responsabilidad objetiva solidaria por el daño o las pérdidas materiales o económicas que se le generen a la persona usuaria y deberá indemnizar los daños y perjuicios generados cuando esta se vea perjudicada por la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas”, dice el proyecto.
Si la entidad responde fuera del plazo, deberá de pagar una compensación equivalente a un salario base. Y si pasan 120 días naturales sin resolver, el banco pierde la posibilidad de rechazar el reclamo y deberá devolver el dinero en un plazo de 10 días.
El proyecto ya recibió su primer debate.