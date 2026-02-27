Bancos estarían obligados a devolver dinero por estafas en 60 días si se aprueba ley en primer debate

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Un proyecto de ley que ya superó su primer debate en la Asamblea Legislativa establece plazos perentorios para que los bancos restituyan los dineros a las personas afectadas por estafas.

Según la iniciativa, la víctima deberá presentar un formulario específico acompañado de la denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras lo cual la entidad bancaria dispondrá de un máximo de 60 días para resolver el caso y depositar el monto sustraído, siempre que se confirme el fraude.

La urgencia de esta medida queda evidenciada en las cifras oficiales: durante 2025 se registraron 13,000 casos por estafa informática en Costa Rica.

Uno de los afectados relató cómo, tras pensionarse, delincuentes le sustrajeron 15 millones de colones mediante la solicitud engañosa de su clave dinámica durante un pago telefónico, sin que la aplicación bancaria emitiera alerta alguna.