Así como lo leyó en el título, si usted busca una propiedad, el Banco Popular puso en venta varias con descuentos de hasta el 65% sobre avalúo.

Esto forma parte de una feria virtual de bienes que tiene la entidad financiera, del 18 al 26 de mayo.

Información

En un documento de alrededor de 60 páginas, detallan las propiedades que hay disponibles. El folleto está dividido por provincias.

Por ejemplo, en el caso de San José, disponen de oportunidades en Aserrí, Desamparados, Tibás, León Cortés, Pérez Zeledón, Tarrazú, Curridabat y Zapote.

Detalles

Cada propiedad tiene su respectiva foto, número de expediente, precio base de venta, precio avalúo y el contacto de los ejectivos de venta de bienes.

¿Dónde encuentro el documento del Banco Popular?

En la sección Venta de Propiedades de la página web de la entidad, en este link.

Ventajas de la compra de estas propiedades

Ofrecen un 5% descuento en propiedades durante la feria, hasta 360 meses plazo y 0% de comisiones y gastos administrativos.