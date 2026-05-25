Banco Nacional recibió premio como Institución Financiera del Año 2026

El Banco Nacional (BN) recibió el premio que lo reconoce como el “Banco del Año 2026” por parte de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE).

Este reconocimiento posiciona al Banco Nacional como uno de las instituciones referentes en banca para el desarrollo. Los puntos en los que destacó la entidad financiera es su solidez, trayectoria institucional y por su capacidad de generación de impacto económico, social y ambiental en Costa Rica.

La premiación se llevó a cabo el jueves 21 de mayo en el marco de la Sesión Premios ALIDE 2026.