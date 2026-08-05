Banco Nacional realiza cambio en su aplicación móvil

El Banco Nacional informó mediante redes sociales un nuevo cambio en la imagen de su aplicación móvil,“BN móvil”.

Según lo que comunicó la entidad, esta modificación responde a las actualizaciones constantes en sus canales digitales.

El cambio de imagen en la plataforma ya puede verse reflejado desde la perspectiva digital de los usuarios.

Finalmente, el Banco Nacional indica que con esta renovación, busca mejorar la experiencia de sus usuarios.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.