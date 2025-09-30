Las operadores de pensiones tienen una amplia lista de afiliados fallecidos, con dinero del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), Fondo de Capitalización Laboral (FCL) o Plan Voluntario de Pensiones. Estos dineros no han sido reclamados y BN Vital está buscando a los beneficiarios.

¿Qué dice BN Vital?

“Hemos publicado la lista de todas aquellas personas que ahora están fallecidas pero en su momento fueron afiliadas a BN Vital, cuyas cuentas aún mantienen un saldo ramanente“, comentó Marco Vargas, gerente general de BN Vital.

¿A qué corresponden estos fondos?

Los dineros disponibles corresponden a tres tipos de fondos:

ROP

FCL

Plan Voluntario

En el sitio de web de cada operadora, usted puede conocer el datalles de estos afiliados.

¿Qué llevar para reclamar dichos fondos?

Debe tener su cédula de identidad vigente o DIMEX, su número de cuenta IBAN activa y el acta de defunción del afiliado.

“Este trámite pasa obviamente llevar los papeles correspondientes, la acta de defunción y presentarse a las oficinas de la operadora”, indicó Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional.

Lista

Acá puede consultar la lista.

Beneficiarios

En primera instancia los beneficiarios deben ser del régimen básico, es decir los que se hayan asignado en el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) o Poder Judicial.

En segundo lugar, los beneficiarios de la operadora. Si no existe beneficiarios registrados, los interesados deben acudir al juzgado de trabajo.

Si pasan 10 años desde el fallecimiento del afiliado y nadie reclama el dinero del fondo, la operadora debe trasferir los fondos al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).