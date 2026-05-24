Para millones de personas, bañarse todos los días forma parte de la rutina. Sin embargo, un análisis divulgado por especialistas de salud y retomado por investigadores de Harvard pone en duda si esta práctica realmente es necesaria.

En países como Estados Unidos, cerca de dos tercios de la población se ducha diariamente, mientras que en Australia la cifra supera el 80%. En contraste, en China casi la mitad de las personas asegura bañarse solo dos veces por semana.

Según los expertos, muchas veces la ducha diaria responde más a hábitos culturales y normas sociales que a una verdadera necesidad médica.

La piel podría verse afectada

El estudio señala que la piel sana mantiene una capa natural de grasa y microorganismos beneficiosos que ayudan a proteger el cuerpo.

Sin embargo, las duchas frecuentes, especialmente con agua caliente y jabones fuertes, pueden eliminar esa protección natural y provocar resequedad, irritación y picazón.

Además, las grietas en la piel reseca pueden facilitar la entrada de bacterias y alérgenos, aumentando el riesgo de infecciones o reacciones alérgicas.

Jabones antibacteriales también generan preocupación

Otro de los puntos que advierten los especialistas es el uso excesivo de jabones antibacteriales.

Estos productos pueden eliminar bacterias beneficiosas y alterar el equilibrio natural de la piel, favoreciendo la aparición de microorganismos más resistentes a los antibióticos.

Incluso algunos dermatólogos y pediatras recomiendan evitar baños diarios en niños, ya que el sistema inmunológico necesita cierto contacto con microorganismos del ambiente para fortalecerse.

¿Entonces cada cuánto recomiendan bañarse?

Aunque no existe una regla universal, expertos consideran que ducharse varias veces por semana suele ser suficiente para la mayoría de las personas, siempre y cuando no hayan realizado actividades que impliquen sudor excesivo o suciedad.

También recomiendan duchas cortas, de tres a cuatro minutos, enfocadas principalmente en zonas como axilas e ingles.

Los especialistas concluyen que reducir la frecuencia de las duchas no solo podría beneficiar la piel, sino también ayudar al ahorro de agua y disminuir el uso de productos químicos presentes en jabones y champús.