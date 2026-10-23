Ballenas, tiburones y mantarrayas: conozca los gigantes marinos que visitan Costa Rica 

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Tiburones martillo que se congregan en la Isla del Coco, mantarrayas que atraviesan aguas abiertas y ballenas jorobadas que recorren miles de kilómetros para llegar al Pacífico costarricense forman parte de las rutas y los hábitats de algunas de las criaturas más extraordinarias del océano.

Ángel Herrera, biólogo, explica qué características de las aguas costarricenses hacen que los animales de semejante tamaño lleguen hasta aquí y permanezcan durante ciertos períodos.

El especialista detalla cuáles de estos gigantes llegan a Costa Rica para reproducirse, cuáles buscan alimento y cuáles utilizan las aguas como parte de sus rutas migratorias.