Ballenas jorobadas y delfines volverán a ser protagonistas en el Pacífico Sur

Las ballenas jorobadas y los delfines volverán a ser los grandes protagonistas en el Pacífico Sur del país durante la temporada de avistamiento.

Estos mamíferos marinos, que pueden alcanzar hasta 16 metros de longitud y pesar cerca de 36 toneladas, recorren miles de kilómetros para llegar a las costas nacionales.

El objetivo principal de este viaje migratorio es la reproducción, convirtiendo a la región en un punto clave para el turismo de naturaleza.

Samantha Duarte, experta en ballenas, indicó que las ballenas jorobadas vienen desde su área de alimentación hasta Costa Rica buscando golfos y bahías.

“Bahía Ballena les ofrece a ellos un lugar de aguas poco profundas, cálidas y seguras para tener sus crías, reproducirse e incluso renovarse, cambiar su piel. Estos animales, que viajan más de 8,000 kilómetros hasta Costa Rica, Bahía Ballena, pueden llegar a medir 16 metros de largo”, indicó.