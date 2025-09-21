Un ballena jorobada y su cría sorprendieron a un grupo de kayakistas en aguas del Pacífico. El video se volvió viral en redes sociales.

Hechos

Las imágenes fueron compartidas por la página Mawata Surf Retreat (Nosara). Muestran cómo en medio de un tour en kayak, los visitantes pudieron ver a unos metros de distancia cómo esta ballena y su cría salieron a la superficie por unos segundos.

Medios internacionales como ABC7 News compartieron el llamativo momento.

Temporada de ballenas jorobadas

La temporada de ballenas jorobadas inicia los primeros días de setiembre y se extiende hasta el mes de octubre, según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).