Sujetos interceptan, agreden y balean a menor de edad

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

Un menor de edad resultó herido de bala la noche de este sábado en Alajuelita, luego de que varios sujetos que viajaban en una motocicleta lo interceptaran y le dispararan.

Tras el ataque, algunos testigos auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un centro médico para que recibiera atención.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó un detalle relevante sobre el caso: el menor se negó a presentar la denuncia.

OIJ mantiene investigación por ataque a menor

Pese a que la víctima no quiso presentar la denuncia, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Además, los agentes judiciales buscan identificar a los sujetos que viajaban en la motocicleta y determinar su participación en los hechos.

Por ahora, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que provocaron el ataque ni sobre la identidad de los responsables.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para recopilar información que permita avanzar en la investigación de este caso ocurrido en Alajuelita.

Esta noticia se encuentra actualizará.

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