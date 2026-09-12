Balean bar en centro de San José

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

En pleno barrio Los Ángeles, en San José Centro, se dio un tiroteo contra un bar. Pese a que habían personas en el exterior, el tirador no impactó a ninguna de ellas.

Video muestra cómo el sujeto se acerca al establecimiento, dispara y luego se da a la fuga. No es el primer incidente en el local, el pasado 22 de agosto ocurrió otro, pero a lo interno del establecimiento.

Video del pasado tiroteo contra el bar

Imágenes muestran cómo el tirador porta una Ak-47, con la que dispara contra las paredes. Se desconoce si se trata de una disputa contra los propietarios del establecimiento, o bien, una advertencia contra los trabajadores o clientes del local.

Paro los expertos en materia de seguridad, no es algo casual ni fortuito.

Caso

El caso ya está en manos de las autoridades, para tratar de dar con el tirador y esclarecer la razón de los atentados.

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