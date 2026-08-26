Balean a sicario que habría matado a embarazada en revelación de género

Un hombre que, según la información preliminar de las autoridades, sería uno de los presuntos gatilleros vinculados con el ataque armado ocurrido contra una embarazada en Desamparados fue baleado la tarde de este martes en Alajuelita.

El hecho ocurrió a las 6:26 p. m. en San Josecito de Alajuelita, donde el hombre resultó herido por arma de fuego en el tórax.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

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Atacado por hombres en motocicleta

Según la información preliminar, dos hombres que viajaban en motocicleta habrían atacado a balazos al joven en el sector de Los Filtros.

Identifican a embarazada asesinada durante revelación de género



Las autoridades investigan si este hombre sería uno de los presuntos gatilleros que participó el pasado domingo en el ataque armado ocurrido durante una actividad de revelación de género en Calle Lajas, en San Rafael Abajo de Desamparados.

En ese atentado murieron una joven embarazada de 24 años y otra mujer de 18 años. Las autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias y el posible móvil de ese hecho.

Investigan posible venganza por embarazada

De manera preliminar, la Fuerza Pública maneja la posibilidad de que el ataque contra el presunto sicario esté relacionado con una venganza por el múltiple homicidio ocurrido el domingo.

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Tras el atentado en Alajuelita, las autoridades realizaron un operativo en el sector de Concepción, donde detuvieron a un sospechoso de participar en el ataque. Ahora se deberá determinar su eventual vinculación con la balacera.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer tanto el ataque ocurrido durante la revelación de género como el atentado contra el hombre que permanece hospitalizado en condición crítica.

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