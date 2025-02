Un perro de la raza American Staffordshire resultó herido de bala la noche de este lunes en Barrio Cuba.

De acuerdo con la versión preliminar, el animal habría atacado a un cacharro y el dueño del otro perro le atacó con arma de fuego, con el objetivo de defender a su mascota.

“Tiene tres impactos de bala, hay dos que no están pues poniendo en peligro su vida, hay uno que sí ingresó por el costado del tórax, no ingresó al tórax, pero sí tuvo salida por abdomen, entonces ese es el que no está complicando ahorita el panorama, muy probable vamos a tener que entrar pronto a cirugía a ver cómo se encuentra. Por el momento está estable”, dijo un veterinario que le atiende.

Estación de Bomberos Metropolitana Sur atendió la emergencia, en coordinación con un centro veterinario.